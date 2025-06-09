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Лодку с оккупантами потопили защитники Украины на Херсонщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206951-lodku-s-okkupantami-potopili-zaschitniki-ukrainy-na-hersonschine-video.htmlРакурс
На Херсонщині захисники України з 40-ї окремої бригади берегової оборони потопили ворожий човен з десантом.
Відповідне відео сьогодні, 9 червня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.
Мінус ворожий човен з десантом — влучає перший батальйон! Війна на воді — не менш важка, ніж на суші. Але 40 ОБрБО тримає і цей фронт, — вказано в описі відео.
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