На Херсонщині захисники України з 40-ї окремої бригади берегової оборони потопили ворожий човен з десантом.

Відповідне відео сьогодні, 9 червня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

Мінус ворожий човен з десантом — влучає перший батальйон! Війна на воді — не менш важка, ніж на суші. Але 40 ОБрБО тримає і цей фронт, — вказано в описі відео.