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Знищення човна з російськими загарбниками, скріншот відео
Човен з окупантами потопили захисники України на Херсонщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206951-choven-z-okupantamy-potopyly-zahysnyky-ukrayiny-na-hersonschyni-video.htmlРакурс
На Херсонщині захисники України з 40-ї окремої бригади берегової оборони потопили ворожий човен з десантом.
Відповідне відео сьогодні, 9 червня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.
Мінус ворожий човен з десантом — влучає перший батальйон! Війна на воді — не менш важка, ніж на суші. Але 40 ОБрБО тримає і цей фронт, — вказано в описі відео.