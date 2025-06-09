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Ракурс
Знищення човна з російськими загарбниками, скріншот відео

Човен з окупантами потопили захисники України на Херсонщині (ВІДЕО)

9 чер 2025, 21:53
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На Херсонщині захисники України з 40-ї окремої бригади берегової оборони потопили ворожий човен з десантом.

Відповідне відео сьогодні, 9 червня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

Мінус ворожий човен з десантом — влучає перший батальйон! Війна на воді — не менш важка, ніж на суші. Але 40 ОБрБО тримає і цей фронт, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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