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Ракурс
Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: Александр Гончаренко

В Краматорске российская атака повредила отделение почты (ФОТО)

16 июн 2025, 10:33
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Краматорськ в ніч на сьогодні, 16 червня, був атакований російським ударним БПЛА.

В результаті пошкоджено відділення пошти та автомийку. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Крім того, о 23.30 15 червня ворог обстріляв околиці Краматорської громади — пошкоджень зазнали приватні садиби. За попередньою інформацією, також обійшлося без постраждалих.

Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

Источник: Ракурс


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