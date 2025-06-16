Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

https://racurs.ua/ua/n207106-u-kramatorsku-rosiyska-ataka-poshkodyla-viddilennya-poshty-foto.html

Ракурс

Краматорськ в ніч на сьогодні, 16 червня, був атакований російським ударним БПЛА.

В результаті пошкоджено відділення пошти та автомийку. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Крім того, о 23.30 15 червня ворог обстріляв околиці Краматорської громади — пошкоджень зазнали приватні садиби. За попередньою інформацією, також обійшлося без постраждалих.