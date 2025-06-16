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Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко
У Краматорську російська атака пошкодила відділення пошти (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207106-u-kramatorsku-rosiyska-ataka-poshkodyla-viddilennya-poshty-foto.htmlРакурс
Краматорськ в ніч на сьогодні, 16 червня, був атакований російським ударним БПЛА.
В результаті пошкоджено відділення пошти та автомийку. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Крім того, о 23.30 15 червня ворог обстріляв околиці Краматорської громади — пошкоджень зазнали приватні садиби. За попередньою інформацією, також обійшлося без постраждалих.
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