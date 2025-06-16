Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

У Краматорську російська атака пошкодила відділення пошти (ФОТО)

16 чер 2025, 10:33
999

Краматорськ в ніч на сьогодні, 16 червня, був атакований російським ударним БПЛА.

В результаті пошкоджено відділення пошти та автомийку. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Крім того, о 23.30 15 червня ворог обстріляв околиці Краматорської громади — пошкоджень зазнали приватні садиби. За попередньою інформацією, також обійшлося без постраждалих.

Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів