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В Днепре выросло количество жертв российской атаки 24 июня, фото: Днепропетровская ОВА
Количество жертв российской атаки по Днепру возросло — ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/n207310-kolichestvo-jertv-rossiyskoy-ataki-po-dnepru-vozroslo-ova-foto.htmlРакурс
У Дніпрі число жертв російської атаки, завданої сьогодні, 24 червня, вдень зросла до семи.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також близько 70 людей постраждали, серед них десятеро дітей. П’ять поранених — у важкому стані.
Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів, — наголосив Лисак.
Також двоє людей загинули у місті Самар, ще дев’ятеро людей постраждали — більшість госпіталізовані. Четверо людей у важкому стані.
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