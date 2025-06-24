У Дніпрі зросла кількість жертв російської атаки 24 червня, фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n207310-kilkist-jertv-rosiyskoyi-ataky-po-dnipru-zrosla-ova-foto.html

Ракурс

У Дніпрі число жертв російської атаки, завданої сьогодні, 24 червня, вдень зросла до семи.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також близько 70 людей постраждали, серед них десятеро дітей. П’ять поранених — у важкому стані.

Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів, — наголосив Лисак.

Також двоє людей загинули у місті Самар, ще дев’ятеро людей постраждали — більшість госпіталізовані. Четверо людей у важкому стані.