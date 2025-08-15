Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты продолжают обстреливать Славянск, скриншот видео
В Славянске повторный обстрел ранил спасателя во время эвакуации пострадавших (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208507-v-slavyanske-povtornyy-obstrel-ranil-spasatelya-vo-vremya-evakuacii-postradavshih-video.htmlРакурс
У місті Слов’янську на Донеччині внаслідок повторного російського обстрілу поранено рятувальника.
Про це сьогодні, 15 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Ворог завдав удару по житловому сектору Слов’янська, виникли пожежі та руйнування. Під час евакуації цивільних із зони ураження внаслідок повторного вибуху один із рятувальників отримав поранення, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що загалом надзвичайники вивезли з небезпечної зони шістьох мешканців, серед яких чотирирічний хлопчик та поранений чоловік.
Читайте также