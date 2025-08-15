Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти продовжують обстрілювати Слов’янськ, скріншот відео

У Слов’янську повторний обстріл поранив рятувальника під час евакуації постраждалих (ВІДЕО)

15 сер 2025, 14:59
999

У місті Слов’янську на Донеччині внаслідок повторного російського обстрілу поранено рятувальника.

Про це сьогодні, 15 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Ворог завдав удару по житловому сектору Слов’янська, виникли пожежі та руйнування. Під час евакуації цивільних із зони ураження внаслідок повторного вибуху один із рятувальників отримав поранення, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом надзвичайники вивезли з небезпечної зони шістьох мешканців, серед яких чотирирічний хлопчик та поранений чоловік.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів