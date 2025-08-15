Рашисти продовжують обстрілювати Слов’янськ, скріншот відео

У місті Слов’янську на Донеччині внаслідок повторного російського обстрілу поранено рятувальника.

Про це сьогодні, 15 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Ворог завдав удару по житловому сектору Слов’янська, виникли пожежі та руйнування. Під час евакуації цивільних із зони ураження внаслідок повторного вибуху один із рятувальників отримав поранення, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом надзвичайники вивезли з небезпечної зони шістьох мешканців, серед яких чотирирічний хлопчик та поранений чоловік.