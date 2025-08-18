Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки по Запорожью 18 августа, фото: ГСЧС

Количество пострадавших в Запорожье возросло, аварийно-спасательные работы завершены (ФОТО)

18 авг 2025, 21:07
999

У Запоріжжі до 33 зросла кількість поранених внаслідок ворожої атаки по обласному центру, яка сталася сьогодні, 18 серпня, вранці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

33 поранених внаслідок ранішньої ворожої атаки по Запоріжжю. Люди продовжують звертатись за допомогою, — зазначив він.

Прес-служба ДСНС раніше сьогодні повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт. Відомо про трьох загиблих.

Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, серед них 2 дітей, — додали у відомстві.

Наслідки російської атаки по Запоріжжю 18 серпня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров