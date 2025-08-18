Новини
Наслідки російської атаки по Запоріжжю 18 серпня, фото: ДСНС

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла, аварійно-рятувальні роботи завершено (ФОТО)

18 сер 2025, 21:07
999

У Запоріжжі до 33 зросла кількість поранених внаслідок ворожої атаки по обласному центру, яка сталася сьогодні, 18 серпня, вранці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

33 поранених внаслідок ранішньої ворожої атаки по Запоріжжю. Люди продовжують звертатись за допомогою, — зазначив він.

Прес-служба ДСНС раніше сьогодні повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт. Відомо про трьох загиблих.

Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, серед них 2 дітей, — додали у відомстві.

Наслідки російської атаки по Запоріжжю 18 серпня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


