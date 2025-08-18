Читайте також
Наслідки російської атаки по Запоріжжю 18 серпня, фото: ДСНС
У Запоріжжі до 33 зросла кількість поранених внаслідок ворожої атаки по обласному центру, яка сталася сьогодні, 18 серпня, вранці.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
33 поранених внаслідок ранішньої ворожої атаки по Запоріжжю. Люди продовжують звертатись за допомогою, — зазначив він.
Прес-служба ДСНС раніше сьогодні повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт. Відомо про трьох загиблих.
Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, серед них 2 дітей, — додали у відомстві.