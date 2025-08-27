Читайте также
Россияне за время полномасштабного вторжения потеряли уже более 1 млн. 78 тыс. человек
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 78 тис. 750 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 920 осіб. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 135 танків;
- 23 тис. 178 бойових броньованих машин;
- 32 тис. 24 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 472 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 212 одиниць засобів ППО;
- 422 літаків;
- 340 гелікоптерів;
- 53 тис. 636 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 598 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 59 тис. 887 одиниць автомобільної техніки та автоцистерни;
- 3 тис. 950 одиниць спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — додали у Генштабі.