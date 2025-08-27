Новости
Ракурс
Россияне за время полномасштабного вторжения потеряли уже более 1 млн. 78 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Рашисты за сутки потеряли 920 человек — Генштаб ВСУ (ИНФОГРАФИКА)

27 авг 2025, 08:21
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 78 тис. 750 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 920 осіб. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 135 танків;
  • 23 тис. 178 бойових броньованих машин;
  • 32 тис. 24 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 472 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 212 одиниць засобів ППО;
  • 422 літаків;
  • 340 гелікоптерів;
  • 53 тис. 636 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 598 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 59 тис. 887 одиниць автомобільної техніки та автоцистерни;
  • 3 тис. 950 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — додали у Генштабі.

Источник: Ракурс


