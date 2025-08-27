Росіяни за час повномасштабного вторгнення втратили вже понад 1 млн 78 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 78 тис. 750 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 920 осіб. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 135 танків;

23 тис. 178 бойових броньованих машин;

32 тис. 24 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 472 одиниць РСЗВ;

1 тис. 212 одиниць засобів ППО;

422 літаків;

340 гелікоптерів;

53 тис. 636 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 598 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

59 тис. 887 одиниць автомобільної техніки та автоцистерни;

3 тис. 950 одиниць спеціальної техніки.