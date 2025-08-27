Новости
Ракурс
Рашисты совершили очередную массированную атаку по инфраструктуре Украины

Почти сто тысяч домохозяйств остались без света из-за целенаправленной ночной атаки рашистов

27 авг 2025, 13:49
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня, завдали цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України, застосувавши майже сотню безпілотників.

Пошкоджені енергетичні об'єкти, сталися знеструмлення в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Більше ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла. Всі служби залучені на місцях, відновимо енергопостачання якнайшвидше, — зазначив Зеленський.

На Харківщині вдарили дроном по звичайному ліцею, в Херсоні — по багатоповерхівці. Є постраждалі. Всім надається необхідна допомога. Також під ударами була Дніпровщина, — додав він.

Зеленський наголошує, що росіяни продовжують війну та не реагують на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування:

Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску. Дякую всім, хто допомагає!

Источник: Ракурс


