Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня, завдали цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України, застосувавши майже сотню безпілотників.
Пошкоджені енергетичні об'єкти, сталися знеструмлення в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Більше ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла. Всі служби залучені на місцях, відновимо енергопостачання якнайшвидше, — зазначив Зеленський.
На Харківщині вдарили дроном по звичайному ліцею, в Херсоні — по багатоповерхівці. Є постраждалі. Всім надається необхідна допомога. Також під ударами була Дніпровщина, — додав він.
Зеленський наголошує, що росіяни продовжують війну та не реагують на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування:
Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску. Дякую всім, хто допомагає!