Рашисты совершили очередную массированную атаку по инфраструктуре Украины

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня, завдали цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України, застосувавши майже сотню безпілотників.

Пошкоджені енергетичні об'єкти, сталися знеструмлення в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Більше ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла. Всі служби залучені на місцях, відновимо енергопостачання якнайшвидше, — зазначив Зеленський.

На Харківщині вдарили дроном по звичайному ліцею, в Херсоні — по багатоповерхівці. Є постраждалі. Всім надається необхідна допомога. Також під ударами була Дніпровщина, — додав він.

Зеленський наголошує, що росіяни продовжують війну та не реагують на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування: