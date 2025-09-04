Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n208886-112-bespilotnikov-atakovali-ukrainu-v-noch-na-4-sentyabrya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 вересня (із 19.30 3 вересня), атакували Україну загалом 112 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Брянська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п’яти локаціях.

Так, на Харківщині внаслідок атаки безпілотників по населених пунктах Чугуївського та Лозівського районів виникли пожежі, є постраждалі, повідомляє прес-служба ДСНС.

У селищі Малинівка Чугуївського району влучання прийшлось на приватне подвір’я: горів житловий будинок та легкові авто. Постраждали 5 цивільних людей. Вони отримали легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовились, — розповіли у відомстві.

Загалом на Харківщині в результаті нічної російської атаки зафіксовані чотири пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об'єктах.