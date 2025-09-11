Ракурсhttps://racurs.ua/
Российский дрон атаковал собор ПЦУ в Сумах. Фото:
Російський дрон атаковал символ города Сумы — собор ПЦУ (ФОТО)
Російський безпілотник влучив у собор у центрі Сум.
Окупанти у четвер, 11 вересня, атакували Свято-Воскресенський кафедральний собор. Внаслідок удару зафіксовані пошкодження храму. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.
Атака по такій святині — ще одне свідчення цинічних злочинів росії проти цивільних і нашої культурної спадщини, — наголосив очільник ОВА Олег Григоров.
Наразі на місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.
Як відомо, Свято-Воскресенський кафедральний собор — це найстаріша кам’яна будівля Сум та пам’ятка архітектури національного значення. Цей храм є зразком епохи козацького бароко. Собор збудували в 1702 році, до цього доклали руки козацькі полковникм Герасим та Андрій Кондратьєви.
Нагадаємо, вночі 11 вересня російські безпілотники атакували житловий сектор у Зарічному районі Сум. Обстріл пошкодив будівлі навчального закладу та автобус. У трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна.