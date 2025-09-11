Новини
Наслідки удару по Сумах. Фото: ДСНС

Російські «Шахеди» вдарили по навчальному закладу в Сумах (ФОТО)

11 вер 2025, 08:54
Росіяни ударними безпілотниками атакувала Суми.

Основний удар прийшовся на житловий сектор у Зарічному районі. Попередньо, ніхто не постраждав. Однак внаслідок атаки пошкоджені будівлі навчального закладу та автобус. У трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній із яких виникла пожежа. Загоряння вже ліквідували, а місце влучання обстежили.

Ударна хвиля від вибухів пошкодила транспортні засоби й вибила вікна в поряд розташованих багатоквартирних житлових будинках.

Нагадаємо, 10 вересня окупанти били по Краматорську FPV-дронами, БпЛА-камікадзе типу «Шахед» та іншими типами безпілотників. Поранення дістали троє осіб, серед них — 16-річний підліток.

Джерело: Ракурс


