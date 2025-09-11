Російський дрон атакував собор ПЦУ в Сумах. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209030-rosiyskyy-dron-atakuvav-symvol-mista-sumy-sobor-pcu-foto.html

Ракурс

Російський безпілотник влучив у собор у центрі Сум.

Окупанти у четвер, 11 вересня, атакували Свято-Воскресенський кафедральний собор. Внаслідок удару зафіксовані пошкодження храму. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.

Атака по такій святині — ще одне свідчення цинічних злочинів росії проти цивільних і нашої культурної спадщини, — наголосив очільник ОВА Олег Григоров.

Наразі на місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.

Як відомо, Свято-Воскресенський кафедральний собор — це найстаріша кам’яна будівля Сум та пам’ятка архітектури національного значення. Цей храм є зразком епохи козацького бароко. Собор збудували в 1702 році, до цього доклали руки козацькі полковникм Герасим та Андрій Кондратьєви.

Нагадаємо, вночі 11 вересня російські безпілотники атакували житловий сектор у Зарічному районі Сум. Обстріл пошкодив будівлі навчального закладу та автобус. У трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна.