Уничтожение русского дрона, скриншот видео

Силы обороны уничтожили русский дрон в засаде и замаскированного оккупанта (ВИДЕО)

24 сен 2025, 14:53
На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники з бригади «Сталевий кордон» у за допомогою безпілотників знищили російського загарбника та FPV-дрон у засідці.

Відповідне відео сьогодні, 24 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Також на Північно-Слобожанському напрямку уражено антену звʼязку та 2 укриття з особовим складом, — додали в ДПСУ.

На опублікованому відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами дронів, та наслідки влучань.

