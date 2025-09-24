Знищення російського дрона, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n209283-syly-oborony-znyschyly-rosiyskyy-dron-v-zasidci-ta-zamaskovanogo-okupanta-video.html

Ракурс

На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники з бригади «Сталевий кордон» у за допомогою безпілотників знищили російського загарбника та FPV-дрон у засідці.

Відповідне відео сьогодні, 24 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Також на Північно-Слобожанському напрямку уражено антену звʼязку та 2 укриття з особовим складом, — додали в ДПСУ.

На опублікованому відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами дронів, та наслідки влучань.