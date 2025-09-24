Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского обстрела села Шиповатое, фото: ГСЧС

Рашисты ударили КАБами по селу на Харьковщине — ранена женщина (ФОТО)

24 сен 2025, 15:12
999

Російські загарбники сьогодні, 24 вересня, вранці вдарили керованими авіабомбами по селу Шипувате на Харківщині.

В результаті було поранено 43-річну жінку, її госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, внаслідок ранкового обстрілу:

  • зайнялися три приватні господарчі споруди загальною площею 150 кв. м;
  • пошкоджені кілька приватних житлових будинків і будівлі навчального закладу.

Разом з рятувальниками на місцях ударів працювали медики ДСНС та офіцер-рятувальник громади, — додали у відомстві.

Наслідки російського обстрілу села Шипувате, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров