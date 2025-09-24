Последствия российского обстрела села Шиповатое, фото: ГСЧС

Російські загарбники сьогодні, 24 вересня, вранці вдарили керованими авіабомбами по селу Шипувате на Харківщині.

В результаті було поранено 43-річну жінку, її госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, внаслідок ранкового обстрілу:

зайнялися три приватні господарчі споруди загальною площею 150 кв. м;

пошкоджені кілька приватних житлових будинків і будівлі навчального закладу.