Последствия российского обстрела села Шиповатое, фото: ГСЧС
Російські загарбники сьогодні, 24 вересня, вранці вдарили керованими авіабомбами по селу Шипувате на Харківщині.
В результаті було поранено 43-річну жінку, її госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Крім того, внаслідок ранкового обстрілу:
- зайнялися три приватні господарчі споруди загальною площею 150 кв. м;
- пошкоджені кілька приватних житлових будинків і будівлі навчального закладу.
Разом з рятувальниками на місцях ударів працювали медики ДСНС та офіцер-рятувальник громади, — додали у відомстві.