Наслідки російського обстрілу села Шипувате, фото: ДСНС

Рашисти вдарили КАБами по селу на Харківщині — поранено жінку (ФОТО)

24 вер 2025, 15:12
999

Російські загарбники сьогодні, 24 вересня, вранці вдарили керованими авіабомбами по селу Шипувате на Харківщині.

В результаті було поранено 43-річну жінку, її госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, внаслідок ранкового обстрілу:

  • зайнялися три приватні господарчі споруди загальною площею 150 кв. м;
  • пошкоджені кілька приватних житлових будинків і будівлі навчального закладу.

Разом з рятувальниками на місцях ударів працювали медики ДСНС та офіцер-рятувальник громади, — додали у відомстві.

Наслідки російського обстрілу села Шипувате, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


