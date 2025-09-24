Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу села Шипувате, фото: ДСНС
Рашисти вдарили КАБами по селу на Харківщині — поранено жінку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209284-rashysty-vdaryly-kabamy-po-selu-na-harkivschyni-poraneno-jinku-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 вересня, вранці вдарили керованими авіабомбами по селу Шипувате на Харківщині.
В результаті було поранено 43-річну жінку, її госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Крім того, внаслідок ранкового обстрілу:
- зайнялися три приватні господарчі споруди загальною площею 150 кв. м;
- пошкоджені кілька приватних житлових будинків і будівлі навчального закладу.
Разом з рятувальниками на місцях ударів працювали медики ДСНС та офіцер-рятувальник громади, — додали у відомстві.