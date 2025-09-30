Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия ударов российских БПЛА, фото: Краматорский городской совет
Російські загарбники атакували безпілотниками місто Краматорськ Донецької області.
Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Краматорської міської ради.
Зафіксовано такі випадки:
- вчора, 29 вересня, за годину до опівночі сталося влучання ворожих безпілотників на території двох різних підприємств. На щастя, обійшлося без постраждалих проте є пошкодження адміністративних та господарчих будівель підприємств, а також двох легкових автомобілів;
- приблизно о 04.00 30 вересня російський БПЛА «Молнія-2» влучив по території приватного домогосподарства на території Краматорської громади. Внаслідок влучання пошкоджень зазнав будинок, а також господарські будівлі на території домогосподарства;
- об 11.20 російський БПЛА влучив у технічний поверх житлової багатоповерхівки у одному з мікрорайонів Краматорська. На щастя, обійшлось без постраждалих. У будинку зафіксовано пошкодження фасаду, покрівлі та вікон.