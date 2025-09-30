Последствия ударов российских БПЛА, фото: Краматорский городской совет

Ракурс

Російські загарбники атакували безпілотниками місто Краматорськ Донецької області.

Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Краматорської міської ради.

Зафіксовано такі випадки: