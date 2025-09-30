Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия ударов российских БПЛА, фото: Краматорский городской совет

Российский беспилотник ударил по многоэтажке в Краматорске (ФОТО)

30 сен 2025, 15:31
999

Російські загарбники атакували безпілотниками місто Краматорськ Донецької області.

Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Краматорської міської ради.

Зафіксовано такі випадки:

  • вчора, 29 вересня, за годину до опівночі сталося влучання ворожих безпілотників на території двох різних підприємств. На щастя, обійшлося без постраждалих проте є пошкодження адміністративних та господарчих будівель підприємств, а також двох легкових автомобілів;
  • приблизно о 04.00 30 вересня російський БПЛА «Молнія-2» влучив по території приватного домогосподарства на території Краматорської громади. Внаслідок влучання пошкоджень зазнав будинок, а також господарські будівлі на території домогосподарства;
  • об 11.20 російський БПЛА влучив у технічний поверх житлової багатоповерхівки у одному з мікрорайонів Краматорська. На щастя, обійшлось без постраждалих. У будинку зафіксовано пошкодження фасаду, покрівлі та вікон.
Наслідки ударів російських БПЛА, фото: Краматорська міська рада

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров