Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки ударів російських БПЛА, фото: Краматорська міська рада

Російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці у Краматорську (ФОТО)

30 вер 2025, 15:31
999

Російські загарбники атакували безпілотниками місто Краматорськ Донецької області.

Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Краматорської міської ради.

Зафіксовано такі випадки:

  • вчора, 29 вересня, за годину до опівночі сталося влучання ворожих безпілотників на території двох різних підприємств. На щастя, обійшлося без постраждалих проте є пошкодження адміністративних та господарчих будівель підприємств, а також двох легкових автомобілів;
  • приблизно о 04.00 30 вересня російський БПЛА «Молнія-2» влучив по території приватного домогосподарства на території Краматорської громади. Внаслідок влучання пошкоджень зазнав будинок, а також господарські будівлі на території домогосподарства;
  • об 11.20 російський БПЛА влучив у технічний поверх житлової багатоповерхівки у одному з мікрорайонів Краматорська. На щастя, обійшлось без постраждалих. У будинку зафіксовано пошкодження фасаду, покрівлі та вікон.
Наслідки ударів російських БПЛА, фото: Краматорська міська рада

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів