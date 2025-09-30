Наслідки ударів російських БПЛА, фото: Краматорська міська рада

https://racurs.ua/ua/n209395-rosiyskyy-bezpilotnyk-vdaryv-po-bagatopoverhivci-u-kramatorsku-foto.html

Ракурс

Російські загарбники атакували безпілотниками місто Краматорськ Донецької області.

Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Краматорської міської ради.

Зафіксовано такі випадки: