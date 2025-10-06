Силы обороны ударили по заводу по производству взрывчатки в РФ, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n209503-porajeny-zavod-po-proizvodstvu-vzryvchatki-v-rf-i-neftyanoy-terminal-v-krymu-genshtaba.html

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 6 жовтня, уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства «Завод ім. Я.М. Свердлова» у РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що цей завод — один із найбільших російських виробників вибухових речовин:

він має змогу споряджати майже всі види боєприпасів — авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й кориговані, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО;

в межах кооперації здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів.

Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі, — зазначили у Генштабі.

Раніше повідомлення про удар по цьому заводу з’явилися у соцмережах.

Крім того, уражено потужності АТ «Морський нафтовий термінал» (Феодосія, тимчасово окупований Крим).

Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора, — розповіли у Генштабі.

В результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкту.

Також, на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії рф. Результати ураження уточнюються, — додали у Генштабі.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжать вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.