Рашисты пытаются захватить Покровск, фото: «Укринформ»
У місті Покровську на Донеччині тривають бої, захоплення міста є головною метою ворога.
Про це сьогодні, 27 жовтня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Говорив з військовими. Особлива увага Покровську, також із сусіднім районом, — зазначив Зеленський. — Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це у них головна ціль, саме Покровськ.
Кожен результат наших сил на цьому напрямку — це результат для всієї України, — додав Зеленський.