Рашисти намагаються захопити Покровськ, фото: «Укрінформ»

Захоплення Покровська є головною метою ворога — Зеленський

27 жов 2025, 22:54
У місті Покровську на Донеччині тривають бої, захоплення міста є головною метою ворога.

Про це сьогодні, 27 жовтня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Говорив з військовими. Особлива увага Покровську, також із сусіднім районом, — зазначив Зеленський. — Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це у них головна ціль, саме Покровськ.

Кожен результат наших сил на цьому напрямку — це результат для всієї України, — додав Зеленський.

