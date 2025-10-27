Читайте також
Рашисти намагаються захопити Покровськ, фото: «Укрінформ»
Захоплення Покровська є головною метою ворога — Зеленський
У місті Покровську на Донеччині тривають бої, захоплення міста є головною метою ворога.
Про це сьогодні, 27 жовтня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Говорив з військовими. Особлива увага Покровську, також із сусіднім районом, — зазначив Зеленський. — Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це у них головна ціль, саме Покровськ.
Кожен результат наших сил на цьому напрямку — це результат для всієї України, — додав Зеленський.