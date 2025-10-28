Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Киева 22 октября, фото: ГСЧС
В Киеве возросло количество жертв российских обстрелов 22 октября — Кличкоhttps://racurs.ua/n209940-v-kieve-vozroslo-kolichestvo-jertv-rossiyskih-obstrelov-22-oktyabrya-klichko.htmlРакурс
У Києві до трьох зросла кількість жертв російського обстрілу столиці, який стався 22 жовтня.
Про це сьогодні, 28 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня. Та атака забрала життя загалом 3 мешканців Києва, — зазначив Кличко.
Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву, сталися влучання у багатоповерхівки в кількох районах столиці. Тоді було відомо про двох загиблих та понад 20 постраждалих.