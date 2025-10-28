Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Киева 22 октября, фото: ГСЧС

В Киеве возросло количество жертв российских обстрелов 22 октября — Кличко

28 окт 2025, 11:47
999

У Києві до трьох зросла кількість жертв російського обстрілу столиці, який стався 22 жовтня.

Про це сьогодні, 28 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня. Та атака забрала життя загалом 3 мешканців Києва, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву, сталися влучання у багатоповерхівки в кількох районах столиці. Тоді було відомо про двох загиблих та понад 20 постраждалих.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров