Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Києва 22 жовтня, фото: ДСНС

У Києві зросла кількість жертв російського обстрілу 22 жовтня — Кличко

28 жов 2025, 11:47
999

У Києві до трьох зросла кількість жертв російського обстрілу столиці, який стався 22 жовтня.

Про це сьогодні, 28 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня. Та атака забрала життя загалом 3 мешканців Києва, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву, сталися влучання у багатоповерхівки в кількох районах столиці. Тоді було відомо про двох загиблих та понад 20 постраждалих.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів