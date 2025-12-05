Новости
На Черниговщине – массированное отключение электроэнергии

90% абонентов Черниговщины обесточены в результате системной аварии — Черниговоблэнерго

5 дек 2025, 14:55
На Чернігівщині внаслідок системної аварії в мережі знеструмлено 90% абонентів.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомила прес-служба «Чернігівобленерго».

О 14.12 внаслідок системної аварії в мережі в області знеструмлено 90% абонентів. Просимо зберігати спокій і терпіння. Енергетики працюють, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці «Укренерго» повідомляло про запровадження аварійних відключень у шести областях України — Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській.

