Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Сегодня есть усиление нашей боевой авиации — Зеленский

10 дек 2025, 22:25
Володимир Зеленський, президент України, оголосив про посилення української бойової авіації.

Про це він заявив сьогодні, 10 грудня, у своєму вечірньому відеозверненні.

Сьогодні є посилення нашої бойової авіації — дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Київ та Варшава ведуть переговори про передачу українській армії польських винищувачів МіГ-29. Ці літаки можуть передати через завершення терміну служби та відсутність перспектив їх подальшої модернізації у польських Збройних силах.

Источник: Ракурс


