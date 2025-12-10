Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, оголосив про посилення української бойової авіації.

Про це він заявив сьогодні, 10 грудня, у своєму вечірньому відеозверненні.

Сьогодні є посилення нашої бойової авіації — дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Київ та Варшава ведуть переговори про передачу українській армії польських винищувачів МіГ-29. Ці літаки можуть передати через завершення терміну служби та відсутність перспектив їх подальшої модернізації у польських Збройних силах.