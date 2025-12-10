Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Сьогодні є посилення нашої бойової авіації — Зеленський

10 гру 2025, 22:25
999

Володимир Зеленський, президент України, оголосив про посилення української бойової авіації.

Про це він заявив сьогодні, 10 грудня, у своєму вечірньому відеозверненні.

Сьогодні є посилення нашої бойової авіації — дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Київ та Варшава ведуть переговори про передачу українській армії польських винищувачів МіГ-29. Ці літаки можуть передати через завершення терміну служби та відсутність перспектив їх подальшої модернізації у польських Збройних силах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів