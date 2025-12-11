В Украине есть обесточивание из-за российских обстрелов

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 грудня, атакували енергооб'єкти у кількох областях України.

Внаслідок цього — на ранок є знеструмлені споживачі на Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Крім того, внаслідок здійснених росіянами з початку восьми масованих ракетно-дронових атак на енергосистему — в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення.

Зазначається, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам:

станом на 9.30 сьогоднішнього дня, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня — у середу, 10 грудня;

вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня — у вівторок, 9 грудня.