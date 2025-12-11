Рашисти вночі атакували енергооб'єкти у кількох областях, є знеструмлення — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n210818-rashysty-vnochi-atakuvaly-energoobiekty-u-kilkoh-oblastyah-ie-znestrumlennya-ukrenergo.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 грудня, атакували енергооб'єкти у кількох областях України.
Внаслідок цього — на ранок є знеструмлені споживачі на Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Крім того, внаслідок здійснених росіянами з початку восьми масованих ракетно-дронових атак на енергосистему — в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення.
Зазначається, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам:
- станом на 9.30 сьогоднішнього дня, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня — у середу, 10 грудня;
- вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня — у вівторок, 9 грудня.
Протягом всієї доби сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23.00, — наголошують в «Укренерго». — Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень.