Последствия российской атаки в Одесской области, фото: ГСЧС

Рашисты атаковали гражданскую инфраструктуру Одесщины, в Черноморске дрон попал в многоэтажку (ФОТО, ВИДЕО)

20 янв 2026, 12:50
999

Російські загарбники сьогодні, 20 січня, вранці атакували цивільну інфраструктуру Одещини.

Удари були спрямовані на житлові квартали та об'єкти енергетики. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Так, в Одеському районі зафіксовано пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Крім того, у місті Чорноморськ зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок:

  • пошкоджено фасад та скління;
  • інформація про постраждалих наразі не надходила, дані уточнюються.

Источник: Ракурс


