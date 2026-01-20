Последствия российской атаки в Одесской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n211557-rashisty-atakovali-grajdanskuu-infrastrukturu-odesschiny-v-chernomorske-dron-popal-v-mnogoetajku.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 січня, вранці атакували цивільну інфраструктуру Одещини.

Удари були спрямовані на житлові квартали та об'єкти енергетики. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Так, в Одеському районі зафіксовано пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Крім того, у місті Чорноморськ зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок: