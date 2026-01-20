Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки на Одещині, фото: ДСНС
Рашисти атакували цивільну інфраструктуру Одещини, у Чорноморську дрон влучив у багатоповерхівку (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211557-rashysty-atakuvaly-cyvilnu-infrastrukturu-odeschyny-u-chornomorsku-dron-vluchyv.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 січня, вранці атакували цивільну інфраструктуру Одещини.
Удари були спрямовані на житлові квартали та об'єкти енергетики. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Так, в Одеському районі зафіксовано пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Крім того, у місті Чорноморськ зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок:
- пошкоджено фасад та скління;
- інформація про постраждалих наразі не надходила, дані уточнюються.