Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА
Российский удар повредил детсад в Запорожье (ФОТО)https://racurs.ua/n211978-rossiyskiy-udar-povredil-detsad-v-zaporoje-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 10 лютого, вдень завдали удару по Запоріжжю.
Вибуховою хвилею було пошкоджено дитсадок — вилетіли вікна, постраждали приміщення на його території. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
На щастя, ніхто не постраждав — діти та вихователі були в укритті. Також пошкоджено багатоповерхівки поруч, — розповів він.