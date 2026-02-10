Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

Российский удар повредил детсад в Запорожье (ФОТО)

10 фев 2026, 18:38
999

Російські загарбники сьогодні, 10 лютого, вдень завдали удару по Запоріжжю.

Вибуховою хвилею було пошкоджено дитсадок — вилетіли вікна, постраждали приміщення на його території. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На щастя, ніхто не постраждав — діти та вихователі були в укритті. Також пошкоджено багатоповерхівки поруч, — розповів він.

Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров