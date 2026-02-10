Читайте також
Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА
Російські загарбники сьогодні, 10 лютого, вдень завдали удару по Запоріжжю.
Вибуховою хвилею було пошкоджено дитсадок — вилетіли вікна, постраждали приміщення на його території. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
На щастя, ніхто не постраждав — діти та вихователі були в укритті. Також пошкоджено багатоповерхівки поруч, — розповів він.