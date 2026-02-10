Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Російські загарбники сьогодні, 10 лютого, вдень завдали удару по Запоріжжю.

Вибуховою хвилею було пошкоджено дитсадок — вилетіли вікна, постраждали приміщення на його території. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.