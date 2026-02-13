Рашисты за сутки потеряли 800 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n212042-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-800-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 250 тис. 950 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 800 осіб. Про це сьогодні, 13 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 667 танків;

24 тис. 28 бойових броньованих машин;

37 тис. 254 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 642 одиниці РСЗВ;

1 тис. 300 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

347 гелікоптерів;

133 тис. 392 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 286 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

78 тис. 268 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 70 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення.

Ворог вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, здійснив 90 авіаударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7 тис. 45 дронів-камікадзе та здійснив 3281 обстріл населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 91 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах таких населених пунктів — Гаврилівка, Новоукраїнка, Малинівка, Великомихайлівка, Старомлинівка, Шевченківське, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Голубкове, Данилівка, Зелена Долина, Кам’янка, Воздвижівка, Барвінівка, Верхня Терса, Велика Новосілка, Солодководне та Миколаївка.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони України за минулу добу уразили один район зосередження особового складу та один склад боєприпасів противника.