Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дрон уничтожил рашистов, прибегших к нестандартной маскировке (ВИДЕО)

18 мар 2026, 19:07
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» знищили рашистів, які вдалися до нестандартних способів маскування.

Відповідне відео сьогодні, 18 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Цього разу російські військові вирішили прилаштувати на дереві один із засобів зв’язку та відеоспостереження. Однак час для виконання робіт обрали не найкращий, — розповіли у ДПСУ. — Оператори FPV-дронів підрозділу «Караюча тінь» виявили позицію противника та завдали точного удару.

Таким чином, завдяки злагодженій роботі аеророзвідки й екіпажів безпілотників монтажні роботи російських загарбників завершились передчасно.

Источник: Ракурс


Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров