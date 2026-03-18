Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрон знищив рашистів, які вдалися до нестандартного маскування (ВІДЕО)

18 бер 2026, 19:07
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» знищили рашистів, які вдалися до нестандартних способів маскування.

Відповідне відео сьогодні, 18 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Цього разу російські військові вирішили прилаштувати на дереві один із засобів зв’язку та відеоспостереження. Однак час для виконання робіт обрали не найкращий, — розповіли у ДПСУ. — Оператори FPV-дронів підрозділу «Караюча тінь» виявили позицію противника та завдали точного удару.

Таким чином, завдяки злагодженій роботі аеророзвідки й екіпажів безпілотників монтажні роботи російських загарбників завершились передчасно.

Джерело: Ракурс


