  1. Новости
Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: ГСЧС

95-летний мужчина погиб в результате удара БпЛА на Черниговщине (ФОТО)

27 мар 2026, 14:25
На Чернігівщині внаслідок російських ударів БпЛА загинув 95-річний чоловік.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Сьогодні вранці ворог здійснив удар безпілотним літальним апаратом по одному з населених пунктів Корюківщини. Внаслідок влучання загорівся житловий будинок, — розповіли у ДСНС.

Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу. На жаль, на місці події рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1931 р. н., — додали у відомстві.

До гасіння пожежі було залучено п’ятьох рятувальників та одну одиницю техніки.

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


