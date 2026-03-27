Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: ДСНС

95-річний чоловік загинув внаслідок удару БпЛА на Чернігівщині (ФОТО)

27 бер 2026, 14:25
999

На Чернігівщині внаслідок російських ударів БпЛА загинув 95-річний чоловік.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Сьогодні вранці ворог здійснив удар безпілотним літальним апаратом по одному з населених пунктів Корюківщини. Внаслідок влучання загорівся житловий будинок, — розповіли у ДСНС.

Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу. На жаль, на місці події рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1931 р. н., — додали у відомстві.

До гасіння пожежі було залучено п’ятьох рятувальників та одну одиницю техніки.

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


