Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: ДСНС
На Чернігівщині внаслідок російських ударів БпЛА загинув 95-річний чоловік.
Про це сьогодні, 27 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Сьогодні вранці ворог здійснив удар безпілотним літальним апаратом по одному з населених пунктів Корюківщини. Внаслідок влучання загорівся житловий будинок, — розповіли у ДСНС.
Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу. На жаль, на місці події рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1931 р. н., — додали у відомстві.
До гасіння пожежі було залучено п’ятьох рятувальників та одну одиницю техніки.