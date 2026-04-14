Поражены силы ПВО рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n213216-sily-oborony-porazili-radiolokacionnye-stancii-i-zrk-protivnika-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію «Небо-У» у тимчасово окупованій Федосії (Крим).

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того:

підтверджено ураження 13 квітня радіолокаційної станції системи контролю повітряного простору в районі Ніколаєвки і радіолокаційної станції «Каста-2Е» поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє. Обидва об'єкти розташовані на території Бєлгородської області РФ;

окремо підтверджено ураження 13 квітня зенітного ракетного комплексу «Тор-М1» в районі населеного пункту Лозове (ТОТ Луганської області).

Ступінь пошкоджень уточнюється.