Поражены силы ПВО рашистов, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили радиолокационные станции и ЗРК противника — Генштаб

14 апр 2026, 17:42
Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію «Небо-У» у тимчасово окупованій Федосії (Крим).

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того:

  • підтверджено ураження 13 квітня радіолокаційної станції системи контролю повітряного простору в районі Ніколаєвки і радіолокаційної станції «Каста-2Е» поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє. Обидва об'єкти розташовані на території Бєлгородської області РФ;
  • окремо підтверджено ураження 13 квітня зенітного ракетного комплексу «Тор-М1» в районі населеного пункту Лозове (ТОТ Луганської області).

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Источник: Ракурс


