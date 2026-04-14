Уражено сили ППО рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили радіолокаційні станції та ЗРК противника — Генштаб

14 кві 2026, 17:42
Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію «Небо-У» у тимчасово окупованій Федосії (Крим).

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того:

  • підтверджено ураження 13 квітня радіолокаційної станції системи контролю повітряного простору в районі Ніколаєвки і радіолокаційної станції «Каста-2Е» поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє. Обидва об'єкти розташовані на території Бєлгородської області РФ;
  • окремо підтверджено ураження 13 квітня зенітного ракетного комплексу «Тор-М1» в районі населеного пункту Лозове (ТОТ Луганської області).

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Джерело: Ракурс


