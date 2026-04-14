Уражено сили ППО рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони уразили радіолокаційні станції та ЗРК противника — Генштаб
Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію «Небо-У» у тимчасово окупованій Федосії (Крим).
Про це сьогодні, 14 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Крім того:
- підтверджено ураження 13 квітня радіолокаційної станції системи контролю повітряного простору в районі Ніколаєвки і радіолокаційної станції «Каста-2Е» поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє. Обидва об'єкти розташовані на території Бєлгородської області РФ;
- окремо підтверджено ураження 13 квітня зенітного ракетного комплексу «Тор-М1» в районі населеного пункту Лозове (ТОТ Луганської області).
Ступінь пошкоджень уточнюється.