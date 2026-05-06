Рашисты минруют Сумщину с помощью дронов

У Великописарівській громаді на Сумщині на ворожій міні підірвався 69-річний чоловік.

Про це сьогодні, 6 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зазначається, що постраждалий натрапив на міну біля свого подвір’я.

Ймовірно, росіяни скинули міну з дрону, — зазначив Григоров. — Чоловік отримав надважкі поранення і загинув на місці.

Очільник ОВА закликав жителів бути максимально обережними та не наближатися до невідомих предметів: