Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти мінують Сумщину за допомогою дронів, фото:

Житель Сумщини підірвався біля свого будинку на скинутій з російського дрона міні — ОВА

6 тра 2026, 16:54
999

У Великописарівській громаді на Сумщині на ворожій міні підірвався 69-річний чоловік.

Про це сьогодні, 6 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зазначається, що постраждалий натрапив на міну біля свого подвір’я.

Ймовірно, росіяни скинули міну з дрону, — зазначив Григоров. — Чоловік отримав надважкі поранення і загинув на місці.

Очільник ОВА закликав жителів бути максимально обережними та не наближатися до невідомих предметів:

Не чіпайте їх і одразу повідомляйте поліцію або рятувальників. Найвищий ризик — у населених пунктах поблизу кордону.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів