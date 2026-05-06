Рашисти мінують Сумщину за допомогою дронів, фото:
Житель Сумщини підірвався біля свого будинку на скинутій з російського дрона міні — ОВА
У Великописарівській громаді на Сумщині на ворожій міні підірвався 69-річний чоловік.
Про це сьогодні, 6 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Зазначається, що постраждалий натрапив на міну біля свого подвір’я.
Ймовірно, росіяни скинули міну з дрону, — зазначив Григоров. — Чоловік отримав надважкі поранення і загинув на місці.
Очільник ОВА закликав жителів бути максимально обережними та не наближатися до невідомих предметів:
Не чіпайте їх і одразу повідомляйте поліцію або рятувальників. Найвищий ризик — у населених пунктах поблизу кордону.