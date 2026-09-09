Силы обороны поразили вражеский катер «Мангуст», инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216124-porajeny-kater-mangust-i-mesto-zapuska-udarnyh-bpla-rashistov-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 8 вересня, та в ніч на сьогодні, 9 вересня, уразили низку важливих об'єктів російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

у районі окупованого міста Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів;

у Козачій бухті Севастополя в окупованому Криму уражено швидкісний патрульний катер проекту 12150 «Мангуст». Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. «Мангуст» — це російський патрульний катер, призначений для патрулювання, охорони морських районів та боротьби з маломірними цілями. Довжина — близько 20 м, максимальна швидкість — приблизно 90 км/год, екіпаж — до шести осіб;

в Оленівці (Крим), уражено антенний комплекс радіоелектронної розвідки;

у Вітіно (Крим) уражено антену в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу.

у Докучаєвську Донецької області уражено склад БпЛА;

у Фащівці Луганської області уражено склад боєприпасів підрозділу «Рубікон»;

в Селидовому на Донеччина уражено ще один склад боєприпасів противника.

Ступінь завданих збитків уточнюється.