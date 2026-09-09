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Силы обороны поразили вражеский катер «Мангуст», инфографика: Генштаб ВСУ

Поражены катер «Мангуст» и место запуска ударных БпЛА рашистов — Генштаб

9 сен 2026, 15:22
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Сили оборони України вчора, 8 вересня, та в ніч на сьогодні, 9 вересня, уразили низку важливих об'єктів російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • у районі окупованого міста Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів;
  • у Козачій бухті Севастополя в окупованому Криму уражено швидкісний патрульний катер проекту 12150 «Мангуст». Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. «Мангуст» — це російський патрульний катер, призначений для патрулювання, охорони морських районів та боротьби з маломірними цілями. Довжина — близько 20 м, максимальна швидкість — приблизно 90 км/год, екіпаж — до шести осіб;
  • в Оленівці (Крим), уражено антенний комплекс радіоелектронної розвідки;
  • у Вітіно (Крим) уражено антену в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу.
  • у Докучаєвську Донецької області уражено склад БпЛА;
  • у Фащівці Луганської області уражено склад боєприпасів підрозділу «Рубікон»;
  • в Селидовому на Донеччина уражено ще один склад боєприпасів противника.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Источник: Ракурс


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