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Сили оборони уразили ворожий катер «Мангуст», інфографіка: Генштаб ЗСУ
Уражено катер «Мангуст» та місце запуску ударних БпЛА рашистів — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n216124-urajeno-kater-mangust-ta-misce-zapusku-udarnyh-bpla-rashystiv-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 8 вересня, та в ніч на сьогодні, 9 вересня, уразили низку важливих об'єктів російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- у районі окупованого міста Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів;
- у Козачій бухті Севастополя в окупованому Криму уражено швидкісний патрульний катер проекту 12150 «Мангуст». Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. «Мангуст» — це російський патрульний катер, призначений для патрулювання, охорони морських районів та боротьби з маломірними цілями. Довжина — близько 20 м, максимальна швидкість — приблизно 90 км/год, екіпаж — до шести осіб;
- в Оленівці (Крим), уражено антенний комплекс радіоелектронної розвідки;
- у Вітіно (Крим) уражено антену в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу.
- у Докучаєвську Донецької області уражено склад БпЛА;
- у Фащівці Луганської області уражено склад боєприпасів підрозділу «Рубікон»;
- в Селидовому на Донеччина уражено ще один склад боєприпасів противника.
Ступінь завданих збитків уточнюється.