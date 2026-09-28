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Поражение целей в РФ, скриншот видео

Ночью поражены два оборонных завода в РФ — Зеленский (ВИДЕО)

28 сен 2026, 15:13
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Захисники України в ніч на сьогодні, 28 вересня, «застосували санкції» проти двох оборонних заводів у РФ, розташованих у Тульському та Воронезькому регіонах.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того:

  • підрозділи СБУ відпрацювали по нафтових обʼєктах агресора у Краснодарському регіоні РФ;
  • уражено об'єкти у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України;
  • у Брянському регіоні Сили оборони працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту;
  • є також ураження цілі в Чорному морі.

Вдячний кожному, хто повертає війну туди, звідки вона прийшла. Росія має припинити ескалацію, — додав Зеленський.

Источник: Ракурс


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