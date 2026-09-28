Поражение целей в РФ, скриншот видео

https://racurs.ua/n216486-nochu-porajeny-dva-oboronnyh-zavoda-v-rf-zelenskiy-video.html

Ракурс

Захисники України в ніч на сьогодні, 28 вересня, «застосували санкції» проти двох оборонних заводів у РФ, розташованих у Тульському та Воронезькому регіонах.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того:

підрозділи СБУ відпрацювали по нафтових обʼєктах агресора у Краснодарському регіоні РФ;

уражено об'єкти у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України;

у Брянському регіоні Сили оборони працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту;

є також ураження цілі в Чорному морі.