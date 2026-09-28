Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ураження цілей у РФ, скріншот відео

Вночі уражено два оборонні заводи у РФ — Зеленський (ВІДЕО)

28 вер 2026, 15:13
999

Захисники України в ніч на сьогодні, 28 вересня, «застосували санкції» проти двох оборонних заводів у РФ, розташованих у Тульському та Воронезькому регіонах.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того:

  • підрозділи СБУ відпрацювали по нафтових обʼєктах агресора у Краснодарському регіоні РФ;
  • уражено об'єкти у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України;
  • у Брянському регіоні Сили оборони працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту;
  • є також ураження цілі в Чорному морі.

Вдячний кожному, хто повертає війну туди, звідки вона прийшла. Росія має припинити ескалацію, — додав Зеленський.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів