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Ураження цілей у РФ, скріншот відео
Вночі уражено два оборонні заводи у РФ — Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216486-vnochi-urajeno-dva-oboronni-zavody-u-rf-zelenskyy-video.htmlРакурс
Захисники України в ніч на сьогодні, 28 вересня, «застосували санкції» проти двох оборонних заводів у РФ, розташованих у Тульському та Воронезькому регіонах.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.
Крім того:
- підрозділи СБУ відпрацювали по нафтових обʼєктах агресора у Краснодарському регіоні РФ;
- уражено об'єкти у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України;
- у Брянському регіоні Сили оборони працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту;
- є також ураження цілі в Чорному морі.
Вдячний кожному, хто повертає війну туди, звідки вона прийшла. Росія має припинити ескалацію, — додав Зеленський.